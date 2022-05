JÄLLE NEED ÕIGUSED ⟩ Teisipäev oli igav, kuid kolmapäeval võib Tallinna börsil tekkida elevus

LHV märkimisõigus pole aktsia. Senised aktsionärid said õigused, mis annavad õiguse aktsiaid märkida. Kui seda teha ei taheta, saab õigused müüa. Eelmisel pakkumisel ostsid algajad investorid õiguste hinna aktsia hinnani, kuigi see polnud mõistlik.

Kellel pole LHV aktsiaid, kuid tahaks neid märkimishinnaga märkida, on võimalus börsilt õiguseid osta. Kindlasti tuleb õiguste omanikel arvestada, et õiguse omamine pole märkimine. Et õiguste eest aktsiaid saada, tuleb aktsiaid märkida ja raha maksta. See ei toimu automaatselt. Aktsiaid võib pakkumises ka ilma õigusteta märkida, kuid eelisõigus on märkimisõiguste omanikel.