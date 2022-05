TULETAME MEELDE ⟩ Aktsiatesse investeerimise ABC: mida tähele panna esimesel kauplemispäeval?

Rusikareegel on, et mida ebalikviidsem (st mida vähem kaubeldav) on aktsia, seda kindlamalt tasub kasutada limiithinnaga orderit

Ettevõtte aktsia esimene kauplemispäev

Kui ettevõte on juba börsil kaubeldav, siis on investoritel võimalik alati vaadata, milline oli aktsia viimase kauplemispäeva sulgemishind. Kui ettevõtte aktsia aga veel ei ole kauplemisel, siis ei ole aktsial veel ka turuhinda. IPO hind on see hind, millega ettevõte müüs oma aktsiaid investoritele avaliku esmapakkumise käigus. Börsile kauplemisele võtmisel kujuneb aktsiatel turuhind, mis – nagu öeldud – peegeldab pidevalt tasakaaluhinda, mis kujuneb investorite nõudluse ja pakkumise tulemusena.

Iga börsipäev algab aktsiate avaoksjoniga, mis algab kell 9:45 ja kestab 15 minutit. Ordereid saab avaoksjoni jaoks sisestada alates kella 9-st. Avaoksjonil leitakse tasakaaluhind, mis kujuneb algoritmi alusel, kus võetakse arvesse nii ostu- kui müügipoolel olevate aktsiate arvu kui ka aktsiate hinda. Tasakaaluhind kujuneb ostu- ja müügikorraldustes olevate aktsiate koguse ja hinna kaalutud vahekorras. Kellaaeg, millal täpselt tehingu korraldus avaoksjoni ajal või sellele eelneval perioodil sisestatud on, ei avalda mõju avaoksjoni hinna kujunemisele.

Mis vahe on börsi põhinimekirjal ja First North turul (alternatiivturul)?

Esimesed tänapäevases mõistes börsid tekkisid umbes 400 aastat tagasi. Börside tegevust on nende aastasadade jooksul pidevalt reguleeritud, peamiselt just investorite kaitse tagamiseks. Tänapäeval on börs ehk reguleeritud turg kõikjal üle Euroopa Liidu sarnaselt reglementeeritud ja ELi börsidel noteeritud ettevõtted peavad vastama samadele standarditele. Börs ehk reguleeritud turg on aastatega kujunenud koduks suurematele ja stabiilsematele ettevõtetele.

First North on 15 aastat tagasi asutatud Nasdaqi alternatiivturg, mis tegutseb nii Põhjamaades kui Baltikumis. Sarnaseid alternatiivturge, mille roll on võimaldada väiksematel ettevõtetel raha kaasata ja oma kasvuambitsiooni ellu viia, on peaaegu kõigi börside juures. First North on mõeldud varasema faasi ettevõtetele: uutele, väiksematele, kiiremini kasvavatele. Nendele, kelle jaoks börs ehk reguleeritud turg oleks liiga suur samm. Mõned First Northi reeglid on leebemad kui börsi põhiturul, kuid näiteks investorite vaates ülioluline info avalikustamine on standardiseeritud täpselt nagu põhituru ettevõtete puhul ning selle avalikustamise täpsust ning korrektsust jälgib börs pidevalt.

Investoril on oluline vahet teha riskil, mis kaasneb investeeringuga väiksemasse ja alustavasse ettevõttesse ja mis kaasneb investeeringuga suuremasse ja stabiilsemasse ettevõttesse. Reeglina on nii, et mida varasema faasi ettevõttega on tegu, seda suurem on sellesse ettevõttesse investeerimise risk. Mündi teine külg on aga tootlus: mida suurem on risk, seda suurem on oodatav tootlus. Ehk siis risk ja oodatav tootlus on võrdelises seoses. Sellest tulenevalt on First Northil kaubeldavad ettevõtted investeerimiseks sobivamad nendele investoritele, kelle riskijulgus ja –isu ning ootus tootlusele on kõrgem.

Kokkuvõtteks:

tee vahet investeerimisel ja spekuleerimisel

tea. kuidas kujuneb aktsia hind

tea, mis on turuhinnaga ja mis on limiithinnaga tehingukorraldus

tee vahet börsi põhinimekirjal ja First North turul

võrdle võrreldavat ja ole valmis eesmärke vastavalt oludele kohandama

vaata investeerimist kui maratoni, mitte sprinti