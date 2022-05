Autonoomsete robotkullerite tootja Cleveron Mobility läheb börsile

Cleveron Mobility AS on välja kasvanud pakiautomaatide ülemaailmsest innovatsiooniliidrist Cleveron AS-ist. Cleveron Mobility eesmärk on sarnane, mida Cleveron on teinud pakiautomaatidega – laieneda suureneva e-kaubandusega osakaaluga linnadesse üle maailma ja muuta robotkullerid osaks igapäevasest pakkide kättetoimetamisest.