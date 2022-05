USA börsidel oli krahhihais, Aasias käib kukkumine

Tencenti aktsia kukkus seitse protsenti, kuna ettevõte esimese kvartali käive ei kasvanud. See on kasvuettevõttele halvim tulemus alates 2004. aastast.

«Teisipäevane börsitõus osutus liiga optimistlikuks, mistõttu tekkis enesekõhklus ja see pani tugevamalt «müü»-nuppu vajutama,» ütles IG analüütik Hebe Chen Reutersile. «Inflatsioon pole kunagi teadvusest kadunud ja see liigub kontrollimatuse suunas. See on investoritele tõenäoliselt suurim mureallikas.»