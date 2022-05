Efteni fondi 5-miljonine osakute pakkumine kestab reedeni

Kokku pakub fond investoritele 460 000 kümneeurose nimiväärtusega osakut, mille hind kujuneb fondi aprilli lõpu puhasväärtuse (NAV) põhjal. Pakkumise mahtu on võimalik tõsta veel 300 000 osaku võrra, teatas Eften Capital.

Osakute pakkumises saavad osaleda Eesti füüsilised ja juriidilised isikud. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail.

17. mail kinnitasid Eften Kinnisvarafondi (EKF) aktsionärid eelmise aasta majandusaruande ning otsustasid maksata dividende 16,03 senti aktsia kohta. Dividende laekub ka Eften United Property Fundile, kuna EKF on üks selle suurimaid investeeringuid. Eften United Property Fund plaanib teatada osakuomanikele tehtava väljamaksete päeva ja suuruse selle aasta juunis.

Eften United Property Fund alustas tegevust 2021. aasta 22. juunil ning fond investeerib Baltimaade äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Alates fondi loomisest on sellega liitunud 5300 investorit ning fondi maht on 19,3 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost.

Eften United Property Fund investeeringud on hajutatud 27 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Fondi seni suuremad investeeringud on Menulio büroohoone Vilniuses, Uus-Järveküla elamurajooni arendus ja Danske panga peahoone Vilniuses, kuhu fond on investeerinud Eften Real Estate Fund 5 kaudu.