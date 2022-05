Investeerimisguru soovitab valmistuda valusaks suveks, USA keskpank ei tule enam inflatsiooniga võitlemisel investoreid nunnutama

«Olukord meenutab väga internetimulli lõhkemist,» lausus Minerd viidates tehnoloogiaaktsiatele aastatel 1999 ja 2000.

Tema sõnul peaksid aktsiainvestorid arvestama, et Nasdaqi üldindeks võib kukkuda 19. novembri 2021 tipust 75 protsenti. Seni on seal kukutud kõigest 28 protsenti. S&P 500 võib kukkuda senise 18 protsendi asemel 2022. aasta 3. jaanuari tipust 45 protsenti.

Tema pessimismi põhjuseks on USA keskpank, kes on väga selgeks teinud, et nad tõstavad intressitaset hoolimata börsidel ja majandusel kaasnevatest vapustustest.

«Minule on see selge, et USA keskpank ei tule enam finantsturge päästma ja ka teistel on kasulik selle teadmisega leppida,» lausus ta.

Tavaliselt on keskpank tulnud mistahes suurema turukukkumise järel intressilangetuse või rahakülviga majandust (loe: investoreid) toetama.

Minerdi arvates jätkab USA keskpank seni intressi tõstmist, kuni on selgelt näha inflatsioonitrendi murdumist. Ta ütles 13. mai Hooveri institutsiooni korraldatud kohtumisel, et USA keskpank peab tõstma intressitaseme 3,5 protsendilt 8 protsendini, et saavutada neutraalne intressitase.