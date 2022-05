SEB uuring: ligi pooled Eesti inimesed kavatsevad investeerimist jätkata

Investeerimisega tegelejatest on enim neid, kes plaanivad lähikuudel raha paigutada samas mahus kui seni (23%). Senisest rohkem kavatseb investeerida 14% ning vähem 8%. Investeerida on plaanis nii III samba pensionifondidesse, investeerimisfondidesse, elukindlusse, aktsiatesse, võlakirjadesse kui ka ETFidesse.

Kõige julgemad investeerijad on 18- kuni 29-aastased Eesti elanikud, kuid ka vanuserühmas 50-59 kavatseb 42% investeerimist jätkata. Huvitav on märkida, et kuni 350-eurose kuusissetulekuga vastanute seas on investeerijaid ligi 40% ehk pea samapalju kui keskmise palga saajate seas (47%).

«Sõda ja inflatsiooniline keskkond on suurendanud väärtpaberiturgude heitlikkust ning põhjustanud korrektsioone turgudel. Inimesed aga, kelle jaoks investeerimine on pika sihiga ettevõtmine, teavad, et see ongi enamasti normaalne turgude käitumine, ning nad on valmis, muidugi oma riskitaluvust arvestades, ka sellistel aegadel investeerimisvõimalusi otsima,» kommenteeris SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

SEB uuringu põhjal säästab viiendik Eesti inimestest varasemast rohkem. «See on tervitatav, sest sel viisil suurendavad inimesed puhvreid ettenägematutest olukordadest tingitud ebakindlusega toimetulekuks. Kui puhvreid on kogutud piisavalt, siis ülejäänud säästude osas kerkib paratamatult küsimus, kas tasub neid niisama pangakontol hoida, sest madalate intresside ja kõrge inflatsiooni tõttu kipub hoiuste väärtus suhteliselt vähenema. See on olukord, kus pikaaegse sihiga investorid - jällegi oma riskitaluvust arvestades - kaaluvad ka investeerimist kui ühte varade haldamise võimalust,» märkis Leppänen.