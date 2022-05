Maailma võlapomm aina kasvab, varsti tuleb sellele ka suuremat intressi maksma hakata

Enim võtsid maailmas laenu kaks suurt majandust – Hiina ja USA. Üldine võlakoormus seevastu kahanes, teatas Institute of International Finance (IIF).

Kuna paljud arenenud ja arenevad riigid on USA keskpanga järel rahapoliitikat inflatsiooni tõttu karmistamas, muutub võla teenindamine kulukamaks.

IIFi hinnangul võib see tekitada probleeme mõnele kitsa investorbaasiga arenevale riigile.

Valitsuste ja finantssektori kõrval oli suur võlakasvataja ettevõtete sektor. Ilma finantssektorita kasvas ettevõtete võlg 236 triljoni dollarini. Seda on 40 triljonit rohkem kui kaks aastat tagasi koroonakriisi alguses.

Valitsused on võtnud tagasihoidlikumalt laenu, kuid kasvavad võlateenindamise kulud löövad rahalist seisu.

Arenevate maade võla osas on suur läbipaistmatus, kuid see on aastaga kasvanud 89 triljonilt dollarilt ligi saja triljoni dollarini.