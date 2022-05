Eesti inimeste investeerimishuvi paneb ka kelmid tegutsema

«Huvi investeerimise vastu sai Eestis erakordselt kiire hoo sisse eelmisel aastal. Aktiivsust tõstsid ka esimesed maksete laekumised teise samba pensionifondidest. Uute ja sageli vähemkogenud jaeinvestorite soovi oma raha kasvatama hakata on asunud oma huvides kurjalt ära kasutama ka kelmid,» ütles Kiik.

Politsei andmetel langes eelmisel aastal investeerimispettuste ohvriks 315 inimest ning kahjusumma oli kokku 4,8 miljonit eurot. Ohvrite seas on nii eesti- kui venekeelseid inimesi, nii mehi kui naisi. Investeerimispettuste skeemides kasutatakse eelkõige vene ja inglise keelt.

Kiige sõnul võib investeerimispettus hõlmata erinevaid varaklasse, nagu näiteks aktsiad, optsioonid ja krüptoraha. Petturid kasutavad valeinfot ja väljamõeldud võimalusi, et veenda inimesi oma raha neile kandma. Esimene kontakt toimub ohvriga sageli telefoni teel, ent viimasel ajal on sagenenud lähenemine tutvumisäppides, kus pärast päevi kestnud vestlusi pakutakse investeerimisvõimalust.

«Petturid ei maga ning ainus toimiv meede nende vastu on suurem teadlikkus ohtudest. Kõige otsesem viide pettusele on olukord, kus keegi nõuab kohest tegutsemist või kiiresti teie andmeid. Eriti puudutab see pangaandmete jagamist, aga ka mingi tarkvara laadimist oma seadmesse. Soovimatutesse telefonikõnedesse ja juhuslikult leitud reklaamidesse tuleks alati suhtuda skeptiliselt,» lisas Luminori pettuste tõkestamise spetsialist.