Enefit nõuab Harju Elektrilt leppetrahvi lepingu ülesütlemise eest

Harju Elekter teatas börsile, et 2021. aastast muutunud turuolukord, nii hinnataseme, toorme kättesaadavuse kui ka tarnetähtaegade osas, on teinud Enefit Connect OÜga sõlmitud raamlepingute täitmise kokkulepitud tingimustel Energo Veritas OÜ jaoks keeruliseks ning sõda Ukrainas süvendas seda veelgi.

Enefit Connect on avaldanud, et ei pea raamlepingute ülesütlemist õiguspäraseks ja on teavitanud Harju Elektri tütarfirmat oma kavatsusest nõuda raamlepingute rikkumise eest leppetrahvi ning täiendavalt kahju hüvitamist, kui ülesütlemise tulemusena tekitatud kahju on suurem leppetrahvist.