Juba juulis võib läbi saada Euroopa Keskpanga negatiivse intressimäära poliitika, Euribori eest võib kaduda miinusmärk

Hollandi keskpanga juht Klaas Knot ütles, et kui andmed näitavad inflatsiooni laienemist või süvenemist, võiks keskpank tõsta baasintressimäära poole protsendipunkti võrra.

Kuigi intressidesse on täielikult sisse arvestatud juulikuine 0,25 protsendipunktine intressitõus, on 52 protsendine tõenäosus, et intressi võidakse tõsta poole protsendipunkti võrra, ütles ING intressistrateeg Antoine Bouvet Reutersile.