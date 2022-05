SEB uuring: investeerimisel eelistatakse III samba pensionifonde ja aktsiaid

Kolmandasse sambasse on investeerinud 56%, aktsiatesse 53% ning investeerimisfondi osakutesse 21% vastanutest. Börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id on oma portfelli valinud 8% ning võlakirjad 7% investoritest.

«Pensioni kolmanda samba investeeringud on viimastel aastatel jõuliselt kasvanud ning samuti on väga paljud investorid sisenenud aktsiaturgudele, nii et uuringu tulemus on selles mõttes ootuspärane. Kasvuruumi on näha börsidel kaubeldavatel ETF-idel,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.