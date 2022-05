JPMorgani aktsia läks prognoosi peale hoogu

JPMorgani juhatuse esimees Jamie Dimon ja teised selgitasid investoritele, et vaja on investeerida tehnoloogiasse, uutesse tooetesse ja turundusse, et püsida konkurentidest ees. Sellest tulu tuleb pikemas perspektiivis, kuid osasid analüütikud see jutt ei rahuldanud, kirjutab Reuters.