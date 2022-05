IuteCredit ostis esimeses kvartalis panga

Silla sõnul jätkub samal ajal digitaliseerimisprotsess, et luua veelgi võimsamaid makseteenuseid. «MyIute äpi kasutajate arv on jõudnud 245 tuhandeni. Oleme investeerinud järgmise põlvkonna IT-süsteemi, mis võimaldab paremat andmete haldust ja kasutamist äriotsuste tegemiseks,» selgitas Sild.

Sild nentis, et inflatsioon on muutnud klientide ostukorvi kallimaks ja jätab laenude tagasimaksete tegemiseks vähem paindlikkust. «Näeme, et nõudlust uute laenude järele piiravad suurenenud energia- ja toidukulud. Seetõttu oleme enam kui rahul, et meie klientide maksekäitumine on väga hea, aga oleme märganud, et uute kohustuste võtmisel ollakse senisest konservatiivsemad,» ütles Sild.