KRÜPTOKRAHH ⟩ Krüptokrahhis vaesunud mees läks firmajuhilt selgitusi nõudma, nüüd annab ta ise politseile aru

«Ma tundsin, et suren,» ütles Chancersi hüüdnime kandev krüptoraha spekulant. «Kaotasin lühikese ajaga palju. Kaotasin umbes 2,4 miljon dollarit (2,24 miljonit eurot) krüptoraha.»

Ta on investeerinud krüptorahadesse alates 2017. aastast. Tänu Bitcoini ja virtuaalrahade tõusuga sai ta viie aastaga rikkaks.

Terra Luna muutus kuulsaks 2021. aasta detsembris, kui mündi hind hakkas tõusma. Ja milline tõus see oli – viielt dollarilt tänavu aprilliks 116 dollarini. Changers nagu paljud teised panustasid, et mündi tõus jätkub.

Kaose keskmes on kunagine meediat vältinud Do Kwon, kes leiutas Terra süsteemi.

«Ma tahtsin küsida, et millised on tema plaanid Lunaga,» rääkis ta. «Ma kaotasin rängalt ja tahtsin temaga otse rääkida.»

Changers oli pettunud. Ukse avas Kwoni naine, kes ütles, et meest pole kodus. Siis aga saabus kohale politsei, kes viis ootamatu külalise ülekuulamisele.

«Nii raske on olla,» kaebas ta. «Ma kaotasin suure summa ja nüüd kuulab mind politsei üle.»

Changers kahetseb, et läks Kwoni otsima. Krüptoraha bossid ei vastuta ebaõnnestunud projektides mitte millegagi. Tema sõnul investeeris Terra müntidesse ligi 250 000 inimest.

Changers süüdistab Kwoni, et ta ei olnud avatud suhtluseks enne krahhi ja krahhi ajal. Nüüd nimetab ta seda petuskeemiks.

Kwon ütles, et tema ise ega tema ettevõte pole teeninud Terra kukkumisega mitte midagi.

Reedel teatas Lõuna-Korea politsei, et nad uurivad Terraform Labsi. Finantsinspektsioon uurib mündi kukkumist.

Nädal enne Terra hävingut, rääkis Kwon Youtube’i krüptokanalis, et 95 protsenti krüptomüntidest hävivad – aga see surm on korralik meelelahutus.