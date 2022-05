Jaapan liigub Aasia aktsiaturgudega opositsioonis, Snap kukutas sotsiaalmeedia aktsiaid

Investoritel on jätkuvalt tavamured. Kõrge inflatsiooni tõttu on keskpangad intressimäärasid tõstmas, mis aeglustab majanduskasvu või surub majandused langusesse.

«USA keskpangal on probleem. Paljud majandusindikaatorid on nõrgad ja küsitlused näitavad majanduse aeglustumist,» ütles Standard Charteredi strateeg Steve Englander Reutersile. «Samas osad aktiivsusnäitajad ja inflatsioon ei viita, et majanduse aeglustumine on kohe ukse ees.»