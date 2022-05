Nafta hind hakkas jälle tõusma

Nafta hinda on mõjutanud teated Euroopa Liidust, mille järgi Venemaale naftaembargot siiski lähiajal ei kehtestata. Kui veel eile teatas Saksamaa majandusminister Robert Habeck Reutersi andmetel, et ootab, et Venemaale kehtestatakse naftaembargo loetud päevade jooksul, siis täna räägitakse Euroopa Liidus juba teist juttu.