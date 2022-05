Euroopa Komisjon andis hinnahoiatuse: kolm põhjust, miks meie jaoks kõik veel kallimaks läheb

Vestager ütles, et Euroopa ei saa lihtsalt enam selliseid sõltuvussuhteid osana ärisuhetest aksepteerida. Praeguse majanduskorra asemele peavad tulema mitmekesistatud kaubandussuhted ja suuremahulisem ringmajandus. See toob aga kaasa kõrgemad hinnad, mille peavad kinni maksma tarbijad, selgitas Vestager. Kõrgemad hinnad on aga tulnud, et jääda, leidis Vestager.