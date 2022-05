Korea keskpank tõstis intressi, Aasia börsid langevad

Keskpank üritab võidelda 13 aasta tippu kerkinud inflatsiooniga. Baasintressimäär on kõrgeim alates 2019. aasta keskpaigast. Korea keskpank tõstis selle aasta inflatsiooniprognoosi 4,5 protsendini, mis on kõrgem kahe protsendisest eesmärgist. Enamus analüütikuid prognoosivad, et aasta lõpus on baasintressimäär 2,25 protsenti.