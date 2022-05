Enefit Green kasvatab taastuvelektri tootmisvõimsust neli korda

«Oleme kindlad, et rohepöörde elluviimise olulisemaks eelduseks on taastuvelektril põhinev elektrifitseerimine. Rohelise energia kiirema kasutuselevõtuga jõuame süsinikuneutraalse elukorralduseni. Kõik meie koduturud Soomest Poolani janunevad suuremas mahus taastuvenergia järele, et energiatarbimine muutuks taskukohasemaks ja väheneks vajadus fossiilkütuste järele,» ütles Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmas. «Näeme täiendavaid investeerimis- ja arendusvõimalusi tuule- ning päikeseelektrijaamade rajamiseks senisest veelgi kiiremas tempos. Selle tulemusena kasvavad meie tootmisvõimsused neli korda. Enefit Greeni toodangu suurenemine võimaldab klientidel sõlmida pikaajalisi lepinguid ja minna üle taskukohasele rohelise energia tarbimisele. Investoritel on võimalus saada osa ettevõtte kasvuloost ja me jätkame senise dividendipoliitikaga.»