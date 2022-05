Venemaa keskpank võttis erakorralisel koosolekul vastu olulise otsuse

Keskpank signaliseeris, et tänavu on veel ruumi intressimäära langetamiseks, sest inflatsioon aeglustub 20 aasta tipust ja majandus langeb.

Veebruarist on keskpank langetanud kokku intressimäära üheksa protsendipunkti võrra.

Venemaa majanduse välismõjutajad on jätkuvalt keerulised, kuid finantsstabiilsuse riskid on mõnevõrra alanenud, mille tõttu on võimalik võimalik mõnevõrra lõdvendada kapitali liikumise piiranguid.