Nvidia rikkus investorite tuju

Nvidia aktsia kukkus eile börsi tavakauplemise järel 6,7 protsenti, kuigi kvartalikäive ja kasum ületasid analüütikute ootuseid. Aktsia on tänavu kukkunud juba umbes 40 protsenti tandemis kasvuaktsiate müügilainega. Viimaste puhul kardetakse, et nad on löögi all USA keskpanga oodatava agressiivsete intressitõstmiste tõttu.