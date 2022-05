Nafta hind kargas vastu õhtut üles

Hinnatõusu taga on taas üles kerkinud hirm naftavarutuse olukorra üle: Venemaa peaminister Aleksandr Novak teatas, et Venemaa naftatoodang langeb 8%, vahendas oilprice.com.

Lisaks naftale on 14 aasta kõrgeima taseme juures ka maagaasi hind, vahendas CNBC. Eesti elektri hind on praegu samuti talviselt kõrgete tasemete juures. Just energiahindade kiire kallinemine on suuresti rekordkiire inflatsiooni taga.