USA aktsiaid lõpetasid seitse nädalat kestnud kukkumise ralliga

Mitmed poeketid tõstsid prognoose. Lennukompaniid JetBlue ja Southwest tõstsid käimasoleva kvartali käibeprognoose, mis viitab, et reisimise osas valitseb tugev nõudlus.

Strateegid muretsevad, kas nädala tõus jääb püsima, kuna inflatsiooni osas on näha vähe paranemist.

«See pole mitte midagi enamat kui vaid karuturu ralli,» ütles Key Advisors Groupi kaasasutaja Eddie Ghabour Yahoo Finance’ile. «Kui neid tõuse vaadata, siis need on väga väikeste käivetega ja pole veenvad. Praegune müügilaine põhineb esimese kvartali tulemustel. Teise kvartali tulemused tulevad esimesest palju halvemad. Ja neid uudiseid ei kuule me enne juulit. Seetõttu jääb aktsiaturg järgmisteks kuudeks väga ohtlikuks.»