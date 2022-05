Türgi president: ainult reeturid ja harimatud seostavad intressitaset inflatsiooniga

«Need, kes seostavad baasintressimäära inflatsiooniga, on kas reeturid või harimatud,» ütles reedel Erdogan ärimeestele esinedes. «Ärge pöörake tähelepanu neile, kes näevad maailma vaid Londonist või New Yorgist.»

Erdogan on korduvalt süüdistanud laenukulude kasvus ja spekulatiivsetes rünnakutes liiri vastu intressmäära huvigruppe. Enne läinud aastal Kavcioglu nimetamist keskpanga juhiks andis Erdogan kinga kolmele keskpanga juhile, soovides saada suuremat otsustamisõigust rahapoliitika üle.

President nõustub, et tema valitsuse majanduspoliitika alates 2018. aastast mängis karmi rolli inimeste elatustaseme halvenemises. Türgi 74 protsendine inflatsioon om 14 korda kõrgemal keskpanga inflatsioonieesmärgist.

Erdogan ajab ikka oma kummalist majanduspoliitikat, mille keskmes on tavatu nägemus, et kõrged intressimäärad põhjustavad inflatsiooni, mitte vastupidi. Keskpank jättis juba viiendat kuud baasintressimäära 14 protsendile. Sellega on Türgi negatiivse reaaltootluse maailmameister, kirjutab Bloomberg.