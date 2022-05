USA keskpank kaotab kõvasti raha

Selline tulemus saadi kokku ostetud võlakirjade turuhinda ümberhindlusest. USA keskpangal on ligi üheksa triljoni dollari väärtuses USA valitsuse ja hüpoteekvõlakirju. Need osteti kokku valdavalt pandeemia ajal finantsturgude stabiliseerimiseks, kuid see hakkab kujutama keskpangale poliitilist probleemi.