Elon Muski sõnul võib India pühkida suu puhtaks Teslade tootmisest

Reedel küsis Twitteri kasutaja, kas Tesla ehitab tulevikus Indiasse tehase. Musk vastas, et seda ei juhtu kuni ei muudeta ära seni riigis kehtivaid reegleid.

Muski meeskond värbas mullu Indias töötajaid, et need uuriksid võimalusi tootmiseks fookusega Lähis-Ida ja laiemalt Aasia turgudele, kirjutab FoxNews.

Musk ütles, et India valitsus pole jätkuvalt aktsepteerinud tema nõudmisi alandada Tesla autode imporditolli.

«Me palusime neid tulla Indiasse ja siin toota. Meil pole probleeme,» ütles India maanteetranspordi ja kiirteede minister Nitin Gadkari. «Varustajad on olemas, me pakume tehnoloogiaid ja seeläbi saab Musk alandada kulusid.»

Ta lisas, et India on suur turg ja pakub ka häid ekspordivõimalusi.

Gadkari lausus veebruaris, et Musk peab kõigepealt Indias tootma enne kui autod lubatakse India teedele-tänavatele.

Musk säutsus jaanuaris, et valitsuse loodud takistuste tõttu ei saa Tesla Indias sõidukeid müüa. Mullu suvel märkis miljardär, et ta tahaks Indias Teslasid müüa, aga Indias on maailma suurimad impordimaksud.