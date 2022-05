Venemaa terasetootjad on hädas, suure allahindluseta on raske müüa

Mõned Venemaa terasetootjad on kahjumis, sest neid on tabanud kõikvõimalikud probleemid. Rubla on kallis, söe hind on tõusnud nagu ka transpordi ja transpordikindlustuse kulud. Tegemist on suure kontrastiga, kuna suur teraseeksportöör Venemaa on aastakümneid nautinud väga madalaid kulusid. Kunagi oli Venemaa terasetootjate kasumimarginaal 40 protsenti. Mujal maailmas oli see alla 10 protsendi.