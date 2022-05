INTERVJUU ⟩ Rain Lõhmus: inflatsiooni Putini kaela ajamine on kummaline

Eestis on jälle hakatud rääkima maksude tõstmise vajadusest. Millist maksu tõstaksid?

Mulle tundub, et see on ülemaailmne probleem. Mina vaataks kui suured on avaliku sektori kulutused. Need inimesed, kellele meeldib teiste inimeste raha kulutada, on seda viimastel aastatel erinevatel põhjustel nagu sõda või eriolukord erinevaid kulutusi teinud. Mulle meenutavad poliitikud väikelinna koduperenaist, kellel on käes kataloog ja kes tellib igasuguseid mõttetuid asju ja ühel hetkel ta avastab, nüüd tuleb tegelikult maksma kah hakata. Kahjuks on maksude tõstmise risk olemas. Me ei arva, et see on õige asi.

Kui hästi on LHV valmis majanduse olukorra halvenemiseks?

Me mängime iga aasta läbi erinevaid stsenaariumeid. Täpselt nagu kindralite puhul meie riskijuhid mängivad läbi eelmised sõjad. Kaks või kolm aastat tagasi mängisime Rootsi kinnisvaraturu kokku kukkumist ja Rootsi pankade laenamise lõpetamist Eestis. Vaatasime, kuidas siis kõik koledad asjad juhtuma hakkavad ja kuidas me sellest välja tuleme. Aga tuli hoopis pandeemia. Nüüd siis jälle simuleerime viirust ja siis keegi autokraat naaberriigist tegutseb. Ma ei tea, mis tuleb järgmiseks. Me arvame, et oleme ootamatusteks nii hästi valmis, kui üldse saab valmis olla.

Mina ei hooli plaanidest, mis on pikemad kui viis aastat, kuna igasugused asjad lähevad valesti. Näiteks investeerimise mõttes tuli minu lauale igasuguseid äriplaane. Ostame seda, teist ja kolmandat kokku ja hakkame Rail Balticut ehitama. Nüüd tundub, et ehitus lükkub eriti palju edasi. Kõik äriplaani taga olevad inimesed mõtlesid tõsiselt. Me olen optimist nagu alustava ettevõtte puhul, et kõik on inimestes kinni.

Ma ootan uuesti aegu, kui tuleks tagasi Ronald Reagani sugused poliitikud, kes ütleks, et valitsus on probleem, mitte lahendus.

Kuidas suhtud toiduainete hinnatõusu?

Meil Šveitsis on frank tugevnenud ja mingit erilist toiduhindade tõusu pole toimunud. Eestis ja teistes riikides on see probleem. Ajalugu on näidanud, et lõpuks töötajad tõusevad püsti ja ütlevad, minu tööjõud on nüüd kah kallim. Toidukorv on kõige suurem viitepõhjus. Kõik me peame sööma, et kuidas ma saan sama asja teha kui kõik on 20 protsenti kallim. See on hea põhjus palgatõusu küsimiseks. Kui sellest tekib inflatsioonitsükkel, on kehvasti.

Mul on põhiline mure inflatsioonitsükkel ja levinud uskumus, et valitsused lahendavad meie eest kõik probleemid ära. Ma ootan uuesti aegu, kui tuleks tagasi Ronald Reagani sugused poliitikud, kes ütleks, et valitsus on probleem, mitte lahendus. Praegu üritavad valitused teha näo, et nad lahendavad kõik probleemid. Ma kahtlustan, et nad ebaõnnestuvad nagu alati. Läheb veel aega kuni tulevad järgmised Reaganid ja Thatcherid.