SEB: ettevõtete finantseerimisel on olulisim läbimõeldud projekt

«Kui riskid ja kava on läbi mõeldud, ärimudel on lahti kirjeldatud ning mis peamine, rahavoog on olemas, järgneb avatud ja läbipaistev arutelu ja nõustamine,» selgitas Kitter pressiteates.

See protsess on tema sõnul ettevõttele päris mahukas, aga selle jooksul saab ka ettevõte ülevaate, mis struktuur ja lahendus oleks neile just kõige sobilikum valik ning mis hetkel oleks võimalik ja mõistlik panga finantseeringut kaasata kasvu rahastamiseks.

«Investoreid tuleb erutada, nende silm särama panna. Esitleda, mis probleemi sinu toode/teenus lahendab, kus on su turud, kes on klient, millised on riskid, kuidas raha teenid, kes on konkurendid, kes on asutajad ja millise kogemusega. Eeldatakse ka, et ettevõttel on juba käive ja mis peamine, ta peab olema võimeline näitama näiteks järgmise 1,5 aasta kasvu,» kirjeldas investoritele idee esitlemise peamiseid punkte Eesti Äriinglite Võrgustiku EstBAN tegevjuht Anu Oks.

«Oluline on näidata oma ettevõtte skaleeritavust ja kasvamist ning kasvu kiirust. Käibe kasv, kasutajate kasv, rahastuse kasv, turgude kasv – olenevalt ettevõtte iseloomust, millise mõõdiku kasvu on kõige relevantsem investoritele näidata,» täiendas ta.