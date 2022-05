Tuli ära: nafta hind ületas 120 dollari piiri

Täna hommikul kerkis Brenti toornafta barrel 0,6% ja jõudis 120,16 dollari tasemele. Veel nädalapäevad tagasi kauples Brenti barrel veel 111 dollari taseme juures. Viimase kuu ajaga on nafta muutunud ligi 9% kallimaks. Viimati oli nafta hind nii kõrgel märtsikuus.

Hinnahüppe taga näevad analüütikud peamiselt kahte põhjust: esiteks tuli Hiinast teade, et Shanghais leevendatakse karme koroonapiiranguid - see tähendab, et inimesed pääsevad jälle liikuma, mis omakorda tõstab nõudlust nafta järele.