Kuidas börsil rikkaks saada? Maist septembrini aktsiate väljas olek on olnud tasuv

1940. aastast 2021 aastani on keskmiselt olnud kõigil börsikuudel positiivne tootlus. Samas tootluste varieeruvus kuude lõikes on väga suur. Mõnedel kuudel on teenitud suhteliselt palju ja mõnel kuul peaaegu mitte midagi. Kolm parimat börsikuud on detsember (tõus 2,36 protsenti), aprill 1,61 protsenti ja ja märts 1,45 protsenti. Halvimad börsikuud on S&P 500 indeksile olnud september, veebruar ja august vastavalt 0,04, 0,06 ja 0,24 protsendise tootlusega.