INVESTOR MARI ⟩ Investor Mari märkis LHV aktsiat

Kõigepealt pean endale tuhka pähe raputama. Ostsin aktsiat liiga hilja ja muidugi kallilt – 42,58 euroga. See positsioon on mulle toonud 13,1-protsendise hävingu. Samas on positsioon alla 900 euro ehk väike.

Mulle ei meeldi kahjumid, samas on aga LHVsse investeerimislugu jätkuvalt jõus.

LHV kaasab kapitali Londoni panga tegemiseks. Intressitõus muutub tavapäraseks. LHV lubas, et kui Euribor tõuseb ühe protsendini, siis kasvab LHV panga kasum poole võrra. Pole paha.

Kuna kontole tuli üks LHV aktsia märkimisõigus, siis otsustasin aktsiat märkida. 36-eurone hind viib veidi keskmist hinda alla. Oleks võinud ka märkimisõiguse maha müüa, aga sellest saadav üks euro poleks mind rikkamaks teinud.

Tehnilise viperuse tõttu oli LHV internetipangas aktsia märkimine häiritud, kuid lõpuks kandis töö vilja. Märkisin ühe LHV aktsia 36 euro eest, tehingutasu on null eurot.

Nii suurt julgust mul kah pole, et ostaksin märkimisõiguseid juurde ja märgiks rohkem aktsiaid. Majanduskeskkond halveneb. Inflatsioon on pöörane. LHV äriplaan näeb sellel aastal varasema kiire kasvu järel sisuliselt tardumist. Kulud kasvad hoogsalt. Samas on need kulud vajalikud, et pank saaks Suurbritannias jalad alla. Kui ma ostsin LHV aktsiat, siis just selle Suurbritannia perspektiivi pärast.

Kas pank õnnestub Ühendkuningriigis, pole selge. Millega ma aktsiaid ostes ei arvestanud, oli Euribori tõus. See tähendab, et juba olemasolevatelt laenudelt ja tulevikus väljastatavatelt laenudelt teenib LHV rohkem. Panga omanikule pole see paha.

Nagu LHV suuromanik Rain Lõhmus ütles intervjuus Postimehele, siis tema Eesti inflatsiooni pärast rahapaigutamisel muret ei tunneks, kuna LHV omakapitali tootlus läheneb 20 protsendile. Investor Maril pole selliseid raskusi, nagu kontsentreeritud positsiooniga Lõhmusel, kes ei saa eriti LHV aktsiaid müüa ega turult osta, mistõttu jääb ostmisevõimaluseks aktsiate märkimine.