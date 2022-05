Cleveron andis avalduse sisse: varsti jõuavad aktsiad börsile

Tallinna börs teatas, et sai kätte Cleveron Mobility AS avalduse: ettevõte tahab oma aktsiad noteerida alternatiivturul First North. Nüüd asub börsikomisjon Cleveroni pakkumist vaagima.

Alternatiivbörsile ei tule nii-öelda vana ja tuntud Cleveron, vaid tänavu aprillis selle jaoks loodud uus keha Cleveron Mobility AS.

Kui Cleveron ASis oli esimese kvartali seisuga 163 töötajat, siis maksuameti andmetel oli neid Cleveron Mobility ASil 45.

Aktsiakapitali on ettevõttel ametlikel andmetel 2,7 miljonit eurot.

Esimest korda teatas Cleveron börsileminekust tänavu 18. mail.

Avaliku pakkumisega kaasatava kapitali maht on kuni 5 miljonit eurot. Vähemalt 100 000 eurot investeerida soovivatel professionaalsetel investoritel on võimalus osa võtta eraldi kinnisest suunatud pakkumisest. Avalik pakkumine on suunatud ainult Eesti investoritele.

Kui palju aktsia eest küsitakse, selgub tõenäoliselt lähitulevikus.