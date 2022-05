Taanit ähvardab Venemaa gaasitarnete kinnikeeramine

Taani suuremaid energiafirmasid Orsted teatas täna, et on suur risk, et Gazprom Export võib gaasitarned peatada ja taanlased gaasita jätta, kirjutab Reuters.

Gaasitarnete võimaliku lõppemise põhjus on lihtne: Orsted ei taha sanktsioonide tõttu gaasi eest rublades maksta. Venemaa nõuab aga just rublasid. Orsted on enda sõnul korduvalt Gazpromile öelnud, et nendega sõlmitud lepingus rublamaksete tingimust ei ole, aga see ei aita.