Ekspress Grupp omandab Leedu uudisteagentuuri ELTA

ELTA on üle saja aasta tagasi asutatud Leedu uudisteagentuur. Uudisteagentuur koondab ja teeb kokkuvõtteid poliitika-, äri-, spordi- ja kultuuriuudistest leedu, inglise ja vene keeles. Iga päev koostab ELTA üle 600 tavalise ja fotouudise maailma olulisemate sündmuste kohta.

Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.