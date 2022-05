Ka Eestis saaks odavamalt: vaata, kui suur kütuse hinna langetus valitsuse otsuse taga kinni on

Euroopa Liidus kehtib bensiinile ja diislile aktsiiside puhul miinimummäär: rohkem riik küsida võib, aga vähem ei tohi. Viimastel päevadel kiirelt tõusma hakanud nafta hind – mis miskipärast korreleelub kohe ka bensiinijaamade hindades, kuigi kütuseostud on tehtud varem –, on löönud valusalt tarbijate rahakoti pihta.

Eesti Õliühingu hinnangul on valitsusel võimalik aktsiisi veel langetada ning hinnasurvet tarbijatele leevendada.

Nimelt kehtib praegu Õliühingu juhi Mart Raamatu sõnul ELis diislikütusele miinimummäär 33 senti liitri kohta. Eestis on see praegu 37,2 senti liitri kohta. Aktsiisi langetamine miinimummäärani tooks tema sõnul tanklates 5-sendise hinnavõidu. Võit on väike, kuid mõjutab Raamatu sõnul eelkõige ühistransporti ja laevatransporti, mis toimib diislikütuse peal. «Aktsiisilangetusega oleks parvlaevade piletihindade tõstmine võinud olemata olla,» arvas Raamat.

Veel suurema võidu saavad 95 ja 98 bensiini kasutavate masinate omanikud, sest selgub, et Eesti on oma aktsiisilangetuse potentsiaali siin täiesti kasutamata jätnud. Kui Euroopa Liit näeb ette miinimummäära 35,9 senti liitri kohta, siis Eestis on see 56,3 senti liitri kohta. «Koos käibemaksuga oleks hinnalangetus liitri kohta 24,5 senti,» arvutas Raamat.

Aga see ei ole veel kõik: nimelt on Eestil võimalik taotleda Euroopa Liidult riigiabi luba ning aktsiisid ajutiselt veelgi rohkem allapoole suruda. Seda on Raamatu teadmisel teinud juba Poola ja plaanib ka Ungari.

Raamat ütles, et Eesti tanklad ootavad sisuliselt hinge kinni pidades nüüd Läti valitsuse otsust: seal kaalutakse biolisandi nõude loobumist ja kui see nii läheb, võib Läti ja Eesti kütuse hinnavahe olla praeguse 5–6 sendi asemel kuni 20 senti liitrist – ja siis tangitakse taas Lätis, rääkis Raamat. Läti otsust oodatakse 1. juuliks.