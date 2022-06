Saunumi käive maikuus kahanes

Saunumi maikuu kulges kolimise tähe all, ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. Ettevõte kolis Läike tee 450-ruutmeetriselt pinnalt Suur-Paala 19 ligi 2000-ruutmeetrisele pinnale, kus lisaks kontorile on Saunumi käsutuses ka suurem ladu ja ligi 400-ruutmeetrine pind arendusosakonnale.