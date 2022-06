PRFoods otsib võimalusi rahalise seisu parandamiseks

PRFoods avaldas lõppenud üheksa kuu majandustulemused. Sealt selgub, et kontserni müügitulu oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga poole väiksem, kukkudes 40,5 miljonilt 21,7 miljonile eurole. Selle taga on eelkõike Soome kahjumliku üksuse müük.

Üheksa kuuga teeniti seekord 5,6 miljoni euro suurune kahjum, kuid aruandes on välja toodud, et lõviosa kahjumist ehk 4,1 miljonit eurot tõi nüüdseks lõpetatud ärivaldkond.

Ettevõte on sarnaselt kõikidele hinnatõusu surve all, kuid samal ajal on kasvanud ka kala turuhind: keskmine lõhe hind kui keskmine forelli hind on tõusnud aruandeperioodil võrreldes eelmise finantsaasta sama perioodiga vastavalt 40,1% ja 37,1%.