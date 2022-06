LHV aktsiapakkumine märgiti üle

LHV teatas börsile, et nende aktsiapakkumine märgiti 1,75-kordselt üle. Märkimisest võttis osa 11 694 investorit, kes märkisid aktsiaid ühtekokku 43,6 miljoni euro eest.

Ülemärkimise tõttu kasutas LHV Groupi nõukogu õigust suurendada pakkumise mahtu maksimaalses lubatud ulatuses, mistõttu suurendatakse LHV Groupi aktsiakapitali 972 222 euro võrra ning pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 972 222 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Emissiooni tulemusena ja pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist äriregistris on LHV Groupi aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks 31 542 453 eurot.

«Usaldus LHV plaanide ja tegevuste vastu on tugev. Meie pakkumine märgiti 1,75 korda üle. Olime arvestanud, et märkimisperiood kulgeb pingelises keskkonnas ja aktsiaturgude languse taustal. Avaldan investoritele tänu usalduse eest – kokkuvõttes on tegemist väärt tulemusega, mis võimaldab LHV-l kapitaliseerida uus Ühendkuningriiki loodav pank ja suurendada grupi kapitalipuhvreid,» kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.