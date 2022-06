Investor Mari: lükkasin raskel ajal raha turule

Samas: kui Eestis on praegu inflatsioon 20% ja selle lõppu pole veel lähiajal näha, siis on börsil vähemalt lootust pikemas plaanis midagi tagasi teenida. Pangakontol sulab see lihtsalt näppude vahel ära. Mündi teine külg on see, et eks langus annab veelgi vaesumisele lisa. Üks asi, mida ma selle kuu jooksul tähele panin, on see, et Balti börsidel on tehingumahud koledasti kokku kuivanud, nii et isegi kui mul oleks müügiga kiire, siis likviidsus on väga nigel. Nii et tundub, et pean vist EfTENi kinnisvarafondiga nii ehk naa läbi kriisi purjetama.