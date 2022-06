Rõõmusõnum Saudi Araabiast langetas veelgi nafta hinda

Nafta hinna languse põhjuseks peale eilehommikust kukkumist ja päevast tõusu on sedapuhku Financial Timesi artikkel, milles räägitakse, et Saudi Araabia olevat öelnud jah-sõna: kui Venemaa naftat naftaembargo tõttu enam Euroopa turule ei pääse, on nemad valmis tühimiku täitma. See aga tähendab, et naftakauplejad said kergemalt hingata: nappuseprobleem tundub taas kaugemal olevat.