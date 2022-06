Tehnoloogiasektor koondab: ka Bolt pole pääsenud

Kuigi Bolt kinnitas 26. mail Geeniusele, et nemad üleilmse tehnoloogiasektori koondamislainega kaasa minna ei plaani, kirjutas 28. mail väljaanne TechCrunch, et tegelikult on Bolt salamisi vähemalt 100 töötajat ära koondanud - ja seda just viimasel ajal.

Maksuametis registeeritud töötajate arvu vaadates on näha, et Bolt Technology kasvatas tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga töötajate arvu 392 inimeselt 423 inimeseni. Aga samas tuleb silmas pidada, et eelmise aasta kolmandas kvartalis töötas firmas 932 inimest.

Techcrunchi andmetel on ainuüksi tänavu maikuus tehnoloogiasektoris töötuks jäänud 15 000 töötajat.