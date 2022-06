Tehnoloogiasektor koondab: ka üks Bolt pole pääsenud

Samal ajal teatas Eesti oma Bolt kinnitas 26. mail Geeniusele, et nemad üleilmse tehnoloogiasektori koondamislainega kaasa minna ei plaani. Tõsi, maksuametis registeeritud töötajate arvu vaadates on näha, et Bolt Technology kasvatas tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga töötajate arvu 392 inimeselt 423 inimeseni. Aga samas tuleb silmas pidada, et eelmise aasta kolmandas kvartalis töötas firmas 932 inimest. Siin kinnitas Bolti pressiesindaja Kristiin Jets, et tegu on kontsernisisese ümberkorraldusega ning tegelikult on asi vastupidi, firma palkab juurde:«Bolt viis möödunud aasta lõpus suure osa oma töötajatest Bolt Technology OÜ alt Bolt Operations OÜ alla. Bolt Operations OÜ all on täna üle 700 töötaja ning Bolt Technology all üle 400 töötaja. Ehk siis Eestis on meil üle 1100 töötaja ning globaalselt üle 3000, jätkame palkamist ja kasvame iga kuu.»