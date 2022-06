Halb uudis investoritele: Microsofti probleem jõuab ka teiste ettevõteteni

USA dollar on tugevnenud aasta alguse tasemega võrreldes euro suhtes 6,1%, ühe euro eest saab 1,07 dollarit. Hiina renminbi vastu on dollar samal ajal muutunud ligi 5% tugevamaks. Kui lisada tugevast dollarist tingitud USA kaupade järsule kallinemisele ka sihtriikides möllava inflatsiooni, siis kardavadki suurfirmad, et sellisel ajal nende tooted hästi kaubaks ei lähe.

Tugev dollar on aga probleem kõikide eksportivate ettevõtete ja iseäranis tehnoloogiaettevõtete jaoks: Financial Times kirjutab, et Microsofti kõrval on ka teised tehnoloogiaettevõtted hoiatanud, et nende müügi- ja kasuminumbrid tulevad nüüd oodatatust viletsamad. Ikka sellepärast, et välisklientide jaoks on nende tooted ühtäkki oluliselt kallimaks muutunud, kuigi hind on sama.