Sanktsioonid hammustavad: Vene oligarh peab Suurbritannia firma ühe naela eest maha müüma

Vene oligarhile Roman Abramovitšile kuuluva Suurbritannia telekomifirma Truphone'i väärtuseks hinnati kaks aastat tagasi 410 miljonit naela. Nüüd müüb ta selle kõigest ühe naela eest Saksamaa kasutatud autodega äri tegevale mehele, kirjutab Financial Times.

Abramovitš peab tehinguga vastu võtma suure kaotuse, sest miljardär on koos kahe äripartneriga ettevõttesse matnud üle 300 miljoni naela, kirjutab leht. Ettevõte ise on 15 järjestikust aastat kahjumis olnud.

Truphone'i ostjatena on esile kerkinud kaks Saksamaa ärimeest: Hakan Koc on kasutatud autode platvormi Auto1 kaasasutaja ning tema äripartner Pyrros Koussios on tema äripartner ja investor. Tehinguga saab esimene neist 90% ja teine 10% Truphone'i omanikuks.