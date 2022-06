Tänasest saab hakata Cleveroni aktsiaid märkima

Eeldatava ajakava järgi algab kauplemine aktsiatega alternatiivturu First North kauplemissüsteemis 28. juuni lähedasel kuupäeval, teatas ettevõte.

Kahe nädala jooksul on esmase avaliku pakkumise käigus võimalik aktsiaid märkida kõikidel Eesti jaeinvestoritel. Avalikult pakutavate aktsiate arv on kuni 2 673 795 aktsiat. Ühe aktsia hind on 1,87 eurot ning pakkumise tulemusel soovib Cleveron Mobility kaasata jaeinvestoritelt kokku kuni 5 miljonit eurot. Aktsiate avaliku pakkumisega kaasatud vahendeid kavatseb ettevõte kasutada tehnoloogiaarenduseks ja muudeks äriarendusteks.