Euroopa investorid ootavad sel nädalal ajalugu muutvat sõnumit

Sellel nädala tõotab tulla üks kõige oodatuim sõnum neljapäeval: Euroopa Keskpanga kohtumisest oodatakse Christine Lagrde'lt veel selgemat sõnumit intressimäärade tõstmise kohta. Mitmed suured majandused nagu USA on inflatsiooniga võitlemiseks intresse tõstma asunud, kuid Euroopa Keskpank on öelnud, et enne tahetakse varaostukava koomale tõmmata. Samal ajal pole Euroopa keskpankurite positsioon kerge, sest niipea kui baasintressi tõstetakse, võivad suurema võlakoorma all siplevad riigid nagu Itaalia laenude teenindamisega jänni jääda.