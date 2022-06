Elmo Rent teeb teise juhivahetuse poole aasta jooksul

Elmo Rent kutsub 28. juunil kell 15 kokku oma aktsionärid, et teha muudatused nõukogus ja kinnitada kahjum.

Samuti peavad investorid koosolekul kinnitama majandusaasta kahjumi 308 528 eurot. Kahjumit on plaanis katta tuleviku kasumite arvelt.

Firma aktsia on alates läinudaastasest börsiletulekust kaotanud 70 protsenti oma väärtusest, tänavu on aktsia 59 protsenti kukkunud.

Hiljem tulnud pressiteates selgus, et firmas toimub veel investorite jaoks olulisi muutuseid. Nimelt liigub Enn Laansoo Jr nõukogust juhatusse. Koos temaga liigub juhatusse ka firma suuruselt teine aktsionär Priit Haljak. Selle tulemusel saab Elmo Rendi juhatus olema kolmeliikmeline, kolmandaks on senine tegevjuht Allan Leppikson, kes vahetas alles jaanuarikuus välja ettevõtte senise tegevjuhi Julia Nekrassova.

«Uued liikmed ettevõtte nõukogus toovad kaasa väga olulise kompetentsi, mis on vajalik ELMO praeguses arengufaasis. Me pole enam pelgalt elektrisõidukite renditeenust pakkuv ettevõte, vaid oleme turule toomas täiesti uuel tasemel mobiilsusteenust, millel on suur potentsiaal paljudes valdkondades nii Eestis kui ka välisturgudel,» ütles Elmo Rendi juht Enn Laansoo Jr. pressiteate vahendusel.