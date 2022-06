Börsidel terendab languspäev

Börse rõhuvad samad asjad, mis viimaste kuude jooksul ikka: Ukraina sõda, energiakriis ja ülikiire inflatsioon. Samal ajal hirm, et liigkiire intressimäärade tõstmine keskpankade poolt jahutab niigi surve all olevat majandust.

Samal ajal kui Euroopas oodatakse neljapäeval esimest ametlikku intressitõusu-otsust, on USA keskpank tänavu juba mitu korda intressi tõsta jõudnud ning seal on baasintress 0,75-1% vahel. Analüütikud ennustavad, et käesoleva kvartali lõpuks on baasintress 1,5%.